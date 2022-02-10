نحو ٢٤ ألف هكتار خطة ريف إدلب لزراعة القمح

إدلب – يحيى بزي

بيّن مدير زراعة إدلب، المهندس محمد نور طكو، لـ “البعث” أن الخطة الموضوعة لزراعة القمح في ريف محافظة إدلب تبلغ ٢٣٧٠٠ هكتار، منها ٥٧٠٠ هكتار مروية، وقد زُرع منها حتى تاريخ إعداد التقرير ٣٩٠٠ هكتار قمح مروي و١٤٧٠٠ هكتار قمح بعل، حيث توزّعت المساحات المزروعة على كامل أراضي الريف المحرّر من إدلب.

وعن محصول الشعير، أوضح مدير الزراعة أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الشعير تجاوزت الخطة الموضوعة حتى الآن بـ١٣٠٠٠ هكتار، أي ما يقارب ٥٥٠٠٠ هكتار مزروعة بمحصول الشعير، وأشار إلى أن المساحات المزروعات بالمحاصيل الأخرى كالبقوليات والمزروعات الطبية والعطرية نسبتها متدنية بسبب خوف المواطنين من تكرار الموسم الماضي الذي عانى من الجفاف!.

كما أشار إلى بدء حملة مكافحة فئر الحقل بالأراضي الزراعية في خان شيخون لتشمل لاحقاً كافة أراضي الريف المحرّر، ونفّذت المديرية حملة تشجير نحو ٤ هكتارات في خان شيخون على الاوتستراد الدولي وتلة السيريتل، وهناك خطة طموحة لزراعة كافة المواقع الحراجية المخربة من قبل الإرهاب.

يُشار إلى أن غراس الزيتون والفستق الحلبي تبلغ ١٠ آلاف غرسة زيتون و٦ آلاف غرسة فستق حلبي ويتمّ بيعها للمزارعين.