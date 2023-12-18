في اليوم الـ73 للعدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في القصف وضمن الأسر

الأرض المحتلة – أوسلو – تقارير

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 73 على قطاع غزة المنكوب، وسط مواصلة الاحتلال حربه على المستشفيات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شنّ غارات على منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً بينهم صحفية، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 95 صحفياً، كما قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وقصف مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من الموجودين بداخله، بينما قصفت مدفعية الاحتلال حيي التفاح والدرج في غزة، وزوارقه الحربية شاطئ رفح جنوب القطاع.

وارتفع عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال يوم الأحد، في جباليا شمال القطاع إلى 110 شهداء و100 آخرين تحت الأنقاض و20 مصاباً على الأقل.

وأوضحت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان بالكامل، وقام بدفن جثامين الشهداء في حفرة كبيرة بمستشفى كمال عدوان، وأن هناك 65 مصاباً مفقوداً كانوا موجودين فيه.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 19 ألفاً معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 51 جريحاً وآلاف المفقودين.