السفير الدندح ووزير الكهرباء العراقي يبحثان سبب تعزيز التعاون بمجال الطاقة

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء العراقية، في بيان، إن “المحادثات تركزت على وضع خطط استراتيجية مشتركة لتحقيق تحسينات في قطاع الطاقة وضمان استدامته في كلا ‏البلدين”، مشيراً إلى أن “الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ‏الطاقة، وصولاً إلى ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة”.‏

وقال السفير الدندح في تصريح له: إن “اللقاء أكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين سورية والعراق والحرص على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات”.

وأوضح السفير الدندح أن المباحثات تناولت استكمال اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين في منطقة البوكمال- القائم، إضافة إلى إمكانيات تبادل الخبرات في مجالات الطاقة من خلال الزيارات وإعداد الدراسات المطلوبة.