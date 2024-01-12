12-يناير-2024
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استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في الشدادي

بشار المحمد

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاومونا في العراق برشقة صاروخية قاعدة الشدادي المحتلة”، مؤكدة “استمرارها في استهداف مواقع قوات الاحتلال ومعاقله”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة.

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