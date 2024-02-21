الصين تنتقد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن وتؤكد أنه سيزيد الوضع خطورة في غزة

انتقدت الصين بشدة اليوم الفيتو الأميركي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه سيزيد الوضع خطورة.

وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس: ” إن الصين صوتت لصالح مشروع القرار”، مضيفة إن الولايات المتحدة تفردت مجدداً بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة… الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها.

وأكدت أن الوضع الإنساني في غزة أصبح خطراً جداً فيما تأثر الأمن والاستقرار الإقليميان بشدة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية، مطالبة مجلس الأمن أن يتحرك في أسرع وقت لوضع حد لهذه الهجمات.

وأشارت إلى أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لدفع مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات المسؤولة والمفيدة، وبذل جهود متواصلة لوقف الحرب في غزة في أسرع وقت.

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الفيتو ضد مشروع قرار عرضته الجزائر، ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.