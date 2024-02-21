21-فبراير-2024
Latest:
Uncategorized

الصين تنتقد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن وتؤكد أنه سيزيد الوضع خطورة في غزة

محمد عباس

انتقدت الصين بشدة اليوم الفيتو الأميركي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه سيزيد الوضع خطورة.

وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس: ” إن الصين صوتت لصالح مشروع القرار”، مضيفة إن الولايات المتحدة تفردت مجدداً بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة… الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها.

وأكدت أن الوضع الإنساني في غزة أصبح خطراً جداً فيما تأثر الأمن والاستقرار الإقليميان بشدة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية، مطالبة مجلس الأمن أن يتحرك في أسرع وقت لوضع حد لهذه الهجمات.

وأشارت إلى أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لدفع مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات المسؤولة والمفيدة، وبذل جهود متواصلة لوقف الحرب في غزة في أسرع وقت.

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الفيتو ضد مشروع قرار عرضته الجزائر، ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

You May Also Like

وجهة نظر أنانية

علي اليوسف

ميّا يبحث التعاون الثقافي بين سورية وسلطنة عمان

طلال الزعبي

باستثناء كيسنجر..  المحافظون الجدد يحرضون على الحرب ضد الصين

وفاء سلمان