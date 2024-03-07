ندوة حوارية في القامشلي في ذكرى ثورة الثامن من آذار 

الحسكة -كارولين خوكز

أقامت شعبة حزب مدينة القامشلي ندوة حوارية بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الثامن من آذار تحت عنوان “ثورة آذار ربيع دائم للسوريين -وثورة آذار ونهج القائد بشار الاسد”.

وتحدث الرفيق حنا عيسى عضو قيادة شعبة الحزب عن الدور البارز الذي لعبته ثورة آذار في تاريخ سورية والأمة العربية، فقد جاءت رداً على الانفصال الذي وقع في ٢٨ أيلول ١٩٦١، وأنهى الوحدة بين سورية ومصر ليفجر “البعث” الثورة في الثامن من آذار عام ١٩٦٣.

وأشار إلى الصراع بين اليمين المشبوه واليسار الطفولي في العراق، حيث حصلت النكسة في العراق وأراد اليمين نقل الصراع الى سورية للسيطرة على السلطة، ولكن محاولاته باءت بالفشل، وفي صبيحة ١٦ تشرين الثلني من عام ١٩٧٠ قامت الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي حمى البلاد من الخطر المحدق وأسس دولة القانون والمؤسسات، واستمرت مسيرة التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدورها أوضحت الرفيقة فائزة القادري رئيسة المركز الثقافي بالقامشلي معاني ربيع آذار الدائم على سورية عبر رؤية ثقافية، مبينةً فيها الإنجازات الفكرية والأدبية والثقافية التي حققتها ثورة “البعث”، والتي تعزّزت بعد قيام التصحيح المبارك، مشيرةً إلى أن ربيع آذار مغاير لربيع الاعداء الذي سعى لتدمير سورية.

من جهته أشاد الرفيق عبد الكريم عطوري بالإنجازات العظيمة لثورة آذار المجيدة في كل المجالات، والتي ترسخت وتجذرت بعد التصحيح المجيد فشملت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حضر الندوة الرفيق رشيد الكعود عضو قيادة الفرع، رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي، وقيادات الشعب الحزبية للرميلان والمالكية وريف القامشلي والقيادات الأمنية.