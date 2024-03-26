القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وبريطانية

عدن- وكالات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية،الثلاثاء، أن قواتها نفذت 6 عمليات خلال الأيام الـ3 الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة في خليج عدن والبحر الأحمر وعلى مواقع إسرائيلية.

وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إنه “انتصاراً لفلسطين وتدشيناً للعام العاشر من الصمود في مواجهة العدوان”، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية 4 عمليات مشتركة على 4 سفن أمريكية وبريطانية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ولفت المتحدث إلى أنه تم استهداف سفينتين أمريكيتين “MAERSK SARATOGA” و”APL DETROIT” في خليج عدن والبحر الأحمر، كذلك تم استهداف السفينة البريطانية “HUANG PU” في البحر الأحمر والسفينة “PRETTY LADY” أثناء اتجاهها إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال سريع إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، كما أن القوة الصاروخية قصفت أهدافا إسرائيلية في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة”.

وختم المتحدث باسم القوات المسلحة مؤكداً “استمرار قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.