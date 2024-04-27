إهداء لأرواح ضحايا الزلزال..حفل باليه راقص في ثقافي طرطوس

طرطوس- محمد محمود

أحيا المركز الثقافي العربي في طرطوس مساء يوم السبت ٢٧ نيسان ، وبمناسبة اليوم العالمي للرقص حفلا فنيا لرقص الباليه تقديم فرقة استديو نيسان، بإشراف وتدريب المدربة دعاء عيسى، وتضمن الحفل مجموعة من لوحات الباليه العالمية ١٦ لوحة تراقصت خلالها أجساد الفتيات المشاركات بخفة ورشاقة على خشبة المسرح لتثير إعجاب الجمهور الغفير وتصفيقه الشديد، وخصصت إحدى تلك اللوحات لضحايا الزلزال الذي أصاب سورية العام الماضي.

المدربة دعاء عيسى والتي أشرفت على تدريب الفتيات المشاركات أوضحت في حديثها للبعث أن العمل المقدم تضمن ستة عشر فقرة من رقصات متنوعة ومختلفة تم اختيارها من التراث والموسيقار العالمية، في حين تراوحت أعمار الفتيات المشاركات في اللوحات من عمر أربع سنوات وحتى عمر سبعة عشر عاما.

مضيفة تطلب تحضير اللوحات المقدمة وقتا زمنيا طويلا نسبيا حيث كان من المقرر تقديم الحفل قبل فترة، لكن تم تأجيله لاعتبارات مختلفة إضافة للجهد البدني والتدريبات الشاقة التي التزمت بها الفتيات المشاركات حيث تمتعت كل واحدة منهن بشغف كبير وحب لرياضة الباليه ذلك الفن الراقي و النبيل.

وشجعت عيسى على نشر ثقافة رقص الباليه للفتيات باعتبارها رياضة متكاملة جسدية ونفسية تضيف الكثير للفتيات وتعزز ثقتهن بأنفسهن مبينة أن التحضيرات كانت لمعظم الفتيات المتدربات في أيام العطل وبعد المدارس، مؤكدا أن أعداد مشجعي هذا الفن بدأ اليوم بالانتشار خاصة في محافظة طرطوس.

في المقابل عبرت الفتيات المشاركات عن سعادة بالغة بالظهور على المسرح وتقديم تلك الرقصات أمام الجمهور بعد التدريبات المستمرة التي كانت بمعدل مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا مؤكدين أهمية تلك الموهبة في تعزيز ثقة الفتاة بنفسها ومنحها توازنا فكريا وجسديا عبر ما تتطلبه من تركيز وحضور وتمرين مستمرين.