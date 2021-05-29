بحضور الشوفي.. اجتماع مركزي في وزارة التربية استعداداً للامتحانات العامة

دمشق- ميس خليل

استعداداً لامتحانات الشهادات العامة عقد في مبنى وزارة التربية اجتماعاً موسعاً لمكتب التربية والطلائع المركزي.

الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي أكد أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية في بناء الأجيال الذين هم الحصاد الثمين وعلى عاتقهم سيكون انتصار الوطن، وشدد على تعاون الفريق التربوي لإنجاح الاستحقاق الامتحاني، والعمل على تجاوز كل المشكلات بشكل فوري، والاهتمام بالطلاب الوافدين من مناطق سيطرة الإرهابيين، وهذا يعبر عن حالة البناء التي تشهدها سورية للإنسان ومسيرة العلم المستمرة، لتكون وزارة التربية منهلاً للمعرفة والتطوير، فالأمل لا يكون إلا بالعمل.

بدوره وزير التربية الدكتور دارم طباع طالب جميع العاملين في وزارة التربية ومديرياتها ومكاتب التربية ونقابة المعلمين والمنظمات الشعبية بتحمل المسؤولية والتعاون لإنجاح الاستحقاق الامتحاني، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، وكل من يثبت تورطه بأي خلل مقصود ومنظم للتشويش على العملية الامتحانية سيتم طرده من الخدمة واتخاذ كل الإجراءات بكل حزم، كما سيتم تطبيق نظام الامتحانات الجديد لهذا العام الذي يعتمد على طباعة الأسئلة بشكل لا مركزي بعد إرسالها مشفرة من الوزارة، ما يحقق أماناً أكثر للعملية الامتحانية ويوفر الوقت والجهد.

وفي سياق متصل، وصلت الدفعة الأولى من الطلاب السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى محافظة ريف دمشق لأداء امتحاناتهم العامة.

وأكد مدير التربية ماهر فرج استقبال ١٧٠ طالباً وطالبةً من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، قادمين من الأراضي اللبنانيّة عند المعبر الحدودي، ومن المتوقّع وصول الدّفعة الثانية لاحقاً. لافتاً إلى أنه تم استكمال كافة التجهيزات اللازمة في مراكز استضافة هؤلاء الطلاب بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، والهلال الأحمر العربي السّوري مع عدد من المنظمات.