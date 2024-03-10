أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريباتٍ في بحر العرب

موسكو-تقارير

أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي أن الطراد الصاروخي (فارياغ)، تصدى لهجوم شنته طائرات مقاتلة لعدو مفترض خلال التدريبات في بحر العرب.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان: إن السفينة الرائدة لأسطول المحيط الهادئ “الطراد الصاروخي فارياغ” تدربت على التصدي لغارة جوية شنتها مقاتلات العدو المفترض في بحر العرب.

وحسب خطة التمرين اكتشف الطراد الصاروخي أثناء عبوره البحر أهدافاً جوية حددها الرادار كطائرات عسكرية تابعة للعدو المفترض.

وأضاف البيان: إنه تم إعلان الجاهزية القتالية بين أطقم مدفعية الدفاع الجوي الموجودة على الطراد، ولمنع المقاتلات المعادية من تنفيذ القصف تم ضربها بمدافع (أي كي 130) ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات (أوسا ما).

وأوضح البيان أنه تم تحقيق إصابات مباشرة بواسطة الضربات المدفعية والصاروخية خلال التمرين، وتدمير المقاتلات المعادية ومحاكاة كل الأهداف بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن (فارياغ) يواصل تنفيذ المهام المكلف بها في إطار رحلته البحرية الطويلة.