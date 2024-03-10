أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريباتٍ في بحر العرب
موسكو-تقارير
أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي أن الطراد الصاروخي (فارياغ)، تصدى لهجوم شنته طائرات مقاتلة لعدو مفترض خلال التدريبات في بحر العرب.
ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان: إن السفينة الرائدة لأسطول المحيط الهادئ “الطراد الصاروخي فارياغ” تدربت على التصدي لغارة جوية شنتها مقاتلات العدو المفترض في بحر العرب.
وحسب خطة التمرين اكتشف الطراد الصاروخي أثناء عبوره البحر أهدافاً جوية حددها الرادار كطائرات عسكرية تابعة للعدو المفترض.
وأضاف البيان: إنه تم إعلان الجاهزية القتالية بين أطقم مدفعية الدفاع الجوي الموجودة على الطراد، ولمنع المقاتلات المعادية من تنفيذ القصف تم ضربها بمدافع (أي كي 130) ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات (أوسا ما).
وأوضح البيان أنه تم تحقيق إصابات مباشرة بواسطة الضربات المدفعية والصاروخية خلال التمرين، وتدمير المقاتلات المعادية ومحاكاة كل الأهداف بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن (فارياغ) يواصل تنفيذ المهام المكلف بها في إطار رحلته البحرية الطويلة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من صد هجمات قوات نظام كييف، وتحسين مواقعها والقضاء على 895 جندياً أوكرانياً على مختلف المحاور، وتدمير أسلحة غربية وإسقاط 130 مسيرة على مختلف المحاور، مبينةً أن قواتها على محور كوبيانسك عززت وضعها في الخط الأمامي وصدت 3 هجمات مضادة للعدو، وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية هجومين مضادين.
وذكرت الوزارة أنه تم تدمير عدد من الدبابات والمدافع والمركبات، وإصابة نقاط مراقبة وتحكم ومستودعات وقود وذخيرة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 136 منطقة، كما تم إسقاط ثلاثة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع.
كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود خلال الساعات الماضية.
من جهتها أعلنت قوات الاستطلاع التابعة للجيش الروسي عن رصد مجموعة من المرتزقة الأجانب بالقرب من أفدييفكا، حيث أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي أنه وفقاً لبيانات المراقبة الموضوعية يجري الحديث عن مرتزقة من بولندا وجورجيا يعملون بالقرب من خط الاتصال القتالي في هذا القسم من الجبهة.
في غضون ذلك قتلت امرأة وأصيب زوجها جراء قصف أوكراني استهدف مقاطعة كورسك الروسية، حيث سقطت قذيفة على منزل واشتعلت النيران فيه إثر ذلك.
ووفقاً لحاكم المقاطعة فقد تسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك بانقطاع بشكل جزئي في القرية، وهرع رجال الإطفاء ومجموعات الإنقاذ على وجه السرعة إلى مكان الحريق.
سياسياً، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة هي من تمتلك وتنفذ الخطط التوسعية وتعتدي على الدول الأخرى.
وقالت زاخاروفا تعليقاً على تصريحات المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” جوليان سميث، والتي ألقت باللوم فيها على موسكو في فشل العلاقات الأمريكية الروسية: نوصي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تعرض حكاياتها الخيالية بشأن مد حلف شمال الأطلسي يد العون للآخرين على الصغار، لأنها تثير الضحك، مشدّدة على أن “الناتو” هو الذي انتهك المعاهدات وقام بالتوسع باتجاه روسيا وقام بالعدوان على دول أخرى كيوغوسلافيا والعراق وليبيا وسورية وأفغانستان.
وأكدت زاخاروفا أن حكومات الدول الأعضاء في الناتو تُظهر اليوم علناً نواياها تجاه روسيا وهدفها الرئيسي والواضح للجميع هو محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وهم يقومون لتحقيق هذه الغاية بتزويد نظام كييف بالأسلحة والبيانات الاستخباراتية، ويشاركون بحكم الأمر الواقع في النزاع الأوكراني الذي دبروه.