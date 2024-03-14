بمشاركة أكثر من 45 شركة… سوق رمضاني خيري في طرطوس القديمة

طرطوس- محمد محمود

بمشاركة أكثر من ٤٥ فعالية اقتصادية افتُتح اليوم في طرطوس القديمة سوق رمضان الخيري، والذي يأتي بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة طرطوس ومحافظة طرطوس، بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث يتضمن عروض أسعار وحسومات تتراوح بين ١٠-٣٥ % .

وحضر الافتتاح محافظ طرطوس فراس الحامد ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد ومدير الأوقاف والتموين وعدد من الفعاليات الاقتصادية.

ويتضمن السوق تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والتمور والحبوب والمنظفات والألبسة والأحذية، إضافة إلى جناح السورية للتجارة الذي تضمن قسماً لبيع الخضار والمواد الغذائية المتنوعة، إضافة لسلة غذائية بسعر مئة ألف ليرة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لإقامة هذا السوق بهدف مساعدة المواطن ليحصل على السلع والمواد الاستهلاكية بأسعار مقبولة، و تخفيف العبء قدر الإمكان خلال هذا الشهر المبارك.

من جهته لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى وجود متابعة يومية لهذا السوق، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد مبادرات وعروض من قبل الفعاليات المشاركة للأخوة المواطنين.

كذلك أكد مدير التموين نديم علوش أن السوق سيخضع لرقابة مستمرة للتأكد من نسب التخفيض وفعالية العروض.

من جانبهم رأى عدد من المشاركين في السوق بأن نسب التخفيض موجودة لكن الأسعار مرتفعة بشكل عام.

يُذكر أن السوق يفتح من الساعة /11/صباحاً وحتى الساعة/11/ ليلاً، ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك.